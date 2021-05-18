Суд повторно відсторонив керівника Нацакадемії аграрних наук

Керівника НААН підозрюють в отриманні хабара.

За версією слідства, посадовець сприяв у призначенні на посаду керівника одного з державних підприємств, що входять у структуру НААН України. Натомість новопризначений керівник мав не перешкоджати укладанню договорів про спільну діяльність між державним підприємством і конкретно визначеними суб’єктами господарської діяльності.

Також підозрюваний сприяв зарахуванню цієї ж особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків і подальшій передачі відповідних матеріалів на розгляд Президії НААН. За свою допомогу фігурант отримав "подяку" – елітний позашляховик.