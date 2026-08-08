Суд повернув державі Жовтневий палац у Києві
Жовтневий палац у Києві, який має статус пам'ятки національного значення, повернуть державі після рішення Господарського суду столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Суд задовольнив позов Київської міської прокуратури про повернення державі будівлі Жовтневого палацу, який нині є Міжнародним центром культури і мистецтв.
Комплекс є пам'яткою культурної спадщини національного значення та одним із найбільших концертних майданчиків України. За даними Фонду державного майна України, його орієнтовна вартість становить близько 1 млрд гривень.
Історія Жовтневого палацу
Будівлю звели у 1838-1842 роках за проєктом архітектора Вікентія Беретті. Спочатку вона була корпусом Київського інституту шляхетних дівчат. Згодом тут працювали різні державні установи.
З палацом пов'язані й трагічні сторінки української історії. У його стінах працівники НКВС розстрілювали представників української інтелігенції. Серед них були Кость Буревій, Олекса Близько, Григорій Косинка, Тарас та Іван Крушельницькі, Дмитро Фальківський.
У 1979 році будівля отримала статус пам'ятки національного значення. Її включили до переліку об'єктів культурної спадщини, які не підлягають приватизації та можуть перебувати виключно у державній власності.
Чому палац повертають державі
Попри такий статус, Федерація професійних спілок України зареєструвала за собою право власності на будівлю.
За даними прокуратури, перебування Жовтневого палацу у приватній власності створювало ризик його подальшого відчуження.
Тому Київська міська прокуратура звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави в особі Фонду державного майна України.
Суд погодився з доводами прокурора та задовольнив позов про повернення пам'ятки державі.
У січні Київська міська прокуратура звернулася до суду з вимогою повернути у державну власність будівлю Міжнародного центру культури та мистецтв у центрі столиці, відому як колишній Жовтневий палац.