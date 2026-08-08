Суд вернул государству Октябрьский дворец в Киеве

Октябрьский дворец в Киеве, имеющий статус памятника национального значения, будет возвращен государству после решения Хозяйственного суда столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Суд удовлетворил иск Киевской городской прокуратуры о возвращении государству здания Жовтневого дворца, ныне являющегося Международным центром культуры и искусств.

Комплекс является памятником культурного наследия национального значения и одной из крупнейших концертных площадок Украины. По данным Фонда государственного имущества Украины, его ориентировочная стоимость составляет около 1 млрд. гривен.

История Октябрьского дворца

Здание построили в 1838-1842 годах по проекту архитектора Викентия Беретти. Сначала она была корпусом Киевского института благородных девиц. Впоследствии здесь работали разные государственные учреждения.

С дворцом связаны и трагические страницы украинской истории. В его стенах работники НКВД расстреливали представителей украинской интеллигенции. Среди них были Костя Буревий, Олекса Близко, Григорий Косынка, Тарас и Иван Крушельницкие, Дмитрий Фальковский.

В 1979 году здание получило статус памятника национального значения. Ее включили в список объектов культурного наследия, которые не подлежат приватизации и могут находиться исключительно в государственной собственности.

Почему дворец возвращают государству

Несмотря на такой статус, Федерация профессиональных союзов Украины зарегистрировала право собственности на здание.

По данным прокуратуры, пребывание Жовтневого дворца в частной собственности создавало риск дальнейшего его отчуждения.

Поэтому Киевская городская прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском в интересах государства в лице Фонда государственного имущества Украины.

Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил иск о возвращении памятника государству.