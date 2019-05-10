В суд поступил иск о запрете подписывать и публиковать "языковой закон"

В Окружной административный суд города Киева поступило заявление к спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию о запрете подписывать "языковой закон" ("Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"). Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В Окружной административный суд города Киева поступило заявление об обеспечении иска от ОО "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" к председателю Верховной рады Украины Андрею Парубию о запрете подписывать ЗУ "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - сообщила пресс-служба.

В частности, истец просит суд в порядке обеспечения административного иска, запретить Парубию и любому из отдельных народных депутатов и работников Аппарата ВРУ совершать любые действия, направленные на подписание соответствующего закона, направление его на подпись президенту и дальнейшее официальное опубликование закона.

Судом решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска к представлению соответствующего иска в Окружной административный суд города Киева.

Напомним, председатель Верховной рады Андрей Парубий заявил, что подпишет "языковой закон" - законопроект "О функционировании украинского языка как государственного" следующего пленарного вторника, 14 мая.

В четверг, 25 апреля, Верховная рада во втором чтении приняла "языковой закон". Закон регулирует применение украинского языка в деятельности органов государственной власти, а также в публичных сферах.