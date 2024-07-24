Суд поставив крапку в справі про розсилку вибухівки до посольства України в Іспанії

Суд визнав 75-річного колишнього іспанського держслужбовця Помпейо Гонсалеса винним у злочинах тероризму та виготовленні вибухових, легкозаймистих або запалювальних пристроїв. Чоловіку присудили 18 років ув'язнення.

У рішенні суду зазначається, що чоловік намагався "спровокувати велике хвилювання в іспанському суспільстві" та домагався припинення урядами Іспанії та США підтримки України у війні з Росією.

Зразки ДНК пенсіонера знайшли на надісланих посилках. Гонсалес запевняв, що не винен. За його версією, хтось порпався в його смітті, зібрав конверти "та інше сміття, з якого були виготовлені піротехнічні пристрої".

Суд також констатував, що чоловіку близькі "позиції Росії" щодо цієї війни та що він проти іспанської допомоги Україні.

"Рішення про відправку пристроїв мало спровокувати заворушення та подальше їхнє використати в якості засобу для досягнення запланованого припинення допомоги Україні", - додали судді.

Фото: скриншот з відео