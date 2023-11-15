Суд поставив крапку в намаганнях Коломойського повернути ПриватБанк

"Зокрема суд відмінив квітневе рішення 2019 року Окружного адміністративного суду міста Києва", - написав Пишний та нагадав, що оді суд за позовом Ігоря Коломойського визнав рішення органів влади, які були залучені до процесу націоналізації, противоправними, в тому числі НБУ.

За його словами, сьогодні це судове рішення справедливо скасовано. "НБУ діяв в інтересах держави для захисту її фінансової стабільності. Крапка", - додав Пишний.

Рішення суду

Як повідомив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук, суд застосував норми закону щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності ("антиколомойський" закон).

Нагадаємо, ПриватБанк був націоналізований в грудні 2016 року. Міністерство фінансів викупило 100% акцій за 1 гривню. За даними НБУ, станом на 21 грудня Ігор Коломойський володів прямо 41,6572% акцій банку, ще 16,5748% - опосередковано.

Окружний адміністративний суд міста Києва 18 квітня 2019 року за позовом Ігоря Коломойського визнав протиправним та скасував рішення уряду про виведення неплатоспроможного ПриватБанку з ринку за участю держави. Рішення ухвалили між першим та другим туром президентських виборів.

У травні 2020 року був ухвалений так званий "антиколомойський" закон, який робить оскарження націоналізації банку майже неможливим.