Суд поставил точку в попытках Коломойского вернуть ПриватБанк

"В частности суд отменил апрельское решение 2019 года Окружного административного суда города Киева", - написал Пышный и напомнил, что один суд по иску Игоря Коломойского признал решения органов удачной, которые были вовлечены в процесс национализации, противоправными, в том числе НБУ.

По его словам, сегодня это судебное решение справедливо отменено. "НБУ действовал в интересах государства для защиты его финансовой стабильности. Точка", - добавил Пышный.

Решение суда

Как сообщил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук, суд применил нормы закона об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности ("антиколомойский" закон).

Напомним, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Министерство финансов выкупило 100% акций за 1 гривну. По данным НБУ, по состоянию на 21 декабря Игорь Коломойский прямо владел 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно.

Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Игоря Коломойского признал противоправным и отменил решение правительства о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства. Решение было принято между первым и вторым туром президентских выборов.

В мае 2020 года был принят так называемый "антиколомойский" закон, делающий обжалование национализации банка почти невозможным.