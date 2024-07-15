Суд постановив випустити під заставу екс-розвідника Червінського

Зазначається, що екс-розвіднику призначили заставу у розмірі 9 мільйонів гривень. Розгляд справи тривав 7 годин, взяти екс-розвідника на поруки виявили бажання 27 народних депутатів та ще 51 особа.

"Героя-розвідника Романа Червінського відпустили під заставу! Нарешті Роман зможе обійняти своїх дітей, маму, дружину, сестру. Дякуємо усім, хто підтримував і наближав цю проміжну перемогу. Але боротьба ще триває", - повідомив адвокат Віктор Василюк.

Червінський буде перебувати під вартою до внесення застави.