Суд постановил выпустить под залог экс-разведчика Червинского

Отмечается, что экс-разведчику назначили залог в размере 9 миллионов гривен. Рассмотрение дела длилось 7 часов, взять экс-разведчика на поруки изъявили желание 27 народных депутатов и еще 51 человек.

"Героя-разведчика Романа Червинского отпустили под залог! Наконец Роман сможет обнять своих детей, маму, жену, сестру. Спасибо всем, кто поддерживал и приближал эту промежуточную победу. Но борьба еще продолжается", - сообщил адвокат Виктор Василюк.

Червинский будет находиться под стражей до внесения залога.