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Суд постановил выпустить под залог экс-разведчика Червинского

Фото: Роман Червинский выйдет под залог в 9 млн гривен (suspilne.media)
Автор: Валерий Савицкий

Апелляционный суд Кропивницкого постановил отпустить украинского разведчика, командира одной из частей ССО Романа Червинского под залог в размере 9 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне и адвокатов Виктора Василюка и Костятнина Глобу.

Отмечается, что экс-разведчику назначили залог в размере 9 миллионов гривен. Рассмотрение дела длилось 7 часов, взять экс-разведчика на поруки изъявили желание 27 народных депутатов и еще 51 человек.

"Героя-разведчика Романа Червинского отпустили под залог! Наконец Роман сможет обнять своих детей, маму, жену, сестру. Спасибо всем, кто поддерживал и приближал эту промежуточную победу. Но борьба еще продолжается", - сообщил адвокат Виктор Василюк.

Червинский будет находиться под стражей до внесения залога.

Дело Романа Червинского

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении полковнику СБУ Роману Червинскому. Его обвинили в организации и проведении неудачной операции, которая привела к российскому удару по аэродрому "Канатово" в Кировоградской области в июле 2022 года.

Следователи установили, что российский пилот согласился на предложение перейти на сторону Украины. Червинский передал врагу данные о размещении личного состава и техники на аэродроме. В результате ракетного удара РФ, погиб командир воинской части, еще 17 военных получили ранения.

Через несколько дней после сообщения подозрения, Червинский был задержан.

Кроме того, в декабре прошлого года разведчику было сообщено о подозрении в использовании мошеннической схемы по вымогательству у бизнесмена 100 тыс. долларов.

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