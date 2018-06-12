ФГВФЛ продал долги двух известных сетей супермаркетов с дисконтом 72%

За права требования по кредитам предложили 191 млн гривен

Фонд гарантирования вкладов физлиц продал права требования по кредитам двух известных розничных продуктовых торговых сетей со скидкой в 72%. Об этом свидетельствуют данные аукциона, состоявшегося в системе "Прозорро.Продажи", 11 июня.

Согласно результатам "голландского" аукциона, права требования "Дельта Банка", банка "Форум" и банка "Киевская Русь" стоимостью 682 млн гривен, были проданы ООО "Маркет-Сервис" за 191 млн гривен, ожидается подписание протокола.

В залоге по кредитам - в т.ч. центр подготовки товаров сельхозназначения площадью 24 338,6 кв м; земельные участки для строительства и обслуживания центра площадью 16 га (Киевская область, Бориспольский район, с / Вишенькивська автодорога Киев-Ревное-Рогозов) нежилое здание по адресу Харьков, ул. Гвардейцев-Широнивцив, площадью 15 903,5 кв.м; товары в обороте - продуктовая промышленная группа по адресам: Киевская область, Бориспольский район, Вишенкивська , Киев, ул. Вербицкого, 18, м-н "Велика Кишеня", Днепропетровск, бул. Звездный, 1А, м-н "Велмарт", Киев, ул. Дружбы народов, 6, м-н "Велика Кишеня", Киевская обл., Обухов, ул. Киевская, 119, м-н "Велика Кишеня".

Напомним, ранее сообщалось, что сорвалась крупнейшая сделка Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) по продаже имущества известных продуктовых розничных сетей "Велмарт" и "Велика Кишеня".

Результаты аукциона были отменены, поскольку победитель так и не подписал протокол.