Суд постановил снести четыре этажа "Дома-монстра" на Подоле

Хозяйственный суд Киева в полном объеме удовлетворил исковые требования Киеврады против застройщика "Дома-Монстра" на улице Нижний Вал. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу суда.

Таким образом, суд обязал ответчика за собственные средства снести 4 этажа.

"Хозяйственный суд города Киева принял решение по делу №910/27779/14 по указанному иску, и обязал ответчика за свой счет снести самовольно построенную надстройку, что построенная выше восьмого надземного этажа здания жилищно-офисного комплекса на ул. Нижний Вал, 27-29 в Подольском районе Киева", - говорится в сообщении.

Суд признал, что ООО "Патели лизинг" осуществляет самовольное строительство, поскольку надстройка в жилищно-офисном комплексе строится без получения исходных данных и соответствующих разрешений на строительные работы, а также с существенным нарушением государственных строительных норм.

Отметим, компания ООО "Патели Лизинг", которая занималась строительством дома на улице Нижний Вал, 27-29, планировала возвести здание на восемь этажей. Впрочем в 2013 году в разрешение на строительство внесли поправку, согласно которой этажность увеличилась до 12.

Ранее сообщалось, что киевский застройщик, друг главы Офиса президента Андрея Богдана, Андрей Вавриш получил разрешение строить высотки на Печерске в Киеве, несмотря на нарушения и отсутствие необходимой документации.