Суд ухвалив знести чотири поверхи "Будинку-монстра" на Подолі

Господарський суд Києва у повному обязі задовольнив позовні вимоги Київради проти забудовника "Будинку-Монстра" на вулиці Нижній Вал. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу суду.

Таким чином, суд зобов'язавав відповідача за власні кошти знести 4 поверхи.

"Господарським судом міста Києва ухвалено рішення у справі №910/27779/14 за вказаним позовом, яким зобов’язано відповідача за власний рахунок знести самочинно збудовану надбудову, що збудована вище восьмого надземного поверху будівлі житлово-офісного комплексу на вул. Нижній Вал, 27-29 в Подільському районі м. Києва", - йдеться у повідомленні.

Суд визнав, що ТОВ "Пателі лізинг" здійснює самочинне будівництво, оскільки надбудова у житлово-офісному комплексі будується без отримання вихідних даних та відповідних дозволів на будівельні роботи, а також з суттєвим порушенням державних будівельних норм.

Зазначимо, компанія ТОВ "Пателі Лізинг", яка займалась будівництвом будинку на вулиці Нижній Вал, 27-29, планувала звести будівлю на вісім поверхів. Втім у 2013 році у дозвіл на будівництво внесли поправку, згідно з якою поверховість збільшилась до 12.

Раніше повідомлялось, що київський забудовник, друг глави Офісу президента Андрія Богдана, Андрій Вавриш отримав дозвіл будувати висотки на Печерську в Києві попри порушення і відсутність необхідної документації.