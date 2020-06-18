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Суд щодо Порошенка перенесли на 1 липня

Новини » Суспільство     18.06.2020 - 16:29
Суд щодо Порошенка перенесли на 1 липня
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Судове засідання відбудеться 1 липня о 14:00

Печерський районний суд міста Києва відклав розгляд питання про обрання запобіжного заходу п'ятого президента України Петру Порошенку. Наступне засідання відбудеться 1 липня о 14:00.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що сторона захисту просила не відкладати засідання, а винести рішення по суті. Також адвокати просили перенести розгляд обрання запобіжного заходу з Печерського в Шевченківський районний суд.

Крім того, під час засідання суду прокурор попросив обрати запобіжний захід Петра Порошенка у вигляді особистого зобов'язання. В такому разі він буде зобов'язаний прибути до суду до слідчого і здати паспорт.

До цього прокурори подали клопотання про застосування до Порошенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 10 млн гривень.

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор Ірина Венедиктова підписала підозра п'ятого президента про перевищення повноважень під час призначення на посаду заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочко.

10 червня Порошенко оголосили про підозру у ДБР.

У грудні ДБР початок розслідування про можливу держзраду Порошенка під час підписання мінських угод.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Порошенко ПетроСуд
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