Суд в Японии признал неконституционным запрет на однополые браки

Отмечается, что подобное постановление, касающееся законности однополых браков, является символической победой. Япония была единственной страной в G7, которая не полностью признает однополые партнерства, при этом брак определен как "взаимное согласие обоих полов".

Напомним, в ВСУ в отдельную часть проводят набор специалистов и военных, которые дружественно относятся к ЛГБТ+ сообществу. Сообщается, что подразделения будут выполнять задачи на линии соприкосновения. Для того чтобы присоединиться к военнослужащим, необходимо будет пройти обучение и собеседование.

Также президент США Джо Байден разрешил трансгендерам служить в вооруженных силах США. Он подписал указ, который отменил введенные предыдущей администрацией ограничения на службу в американской армии.