"Это хорошо для страны": Байден разрешил трансгендерам служить в армии США

Фото: Джо Байден (facebook.com/POTUS)

Президент Соединенных Штатов Джо Байден разрешил трансгендерам служить в вооруженных силах США. Он подписал указ, который отменил введенные предыдущей администрацией ограничения на службу в американской армии.

Об этом сообщает Reuters.

Байден считает, что гендерная идентичность не должна являться препятствием для воинской службы и сила США заключается в ее разнообразии.

"Позволить всем квалифицированным американцам служить своей стране в военной форме - это лучше для военных и лучше для страны, потому что объединенные силы - более эффективная сила. Проще говоря, это правильно и отвечает нашим национальным интересам", – говорится в заявлении Белого дома.

Отметим, что с июня 2016 года трансгендеры могли свободно служить в американской армии после того, как 44-1 президент США Барак Обама отменил действовавший ранее запрет. Однако уже через год, в июле 2017 года, Дональд Трамп объявил о введении запрета трансгендерам служить в вооруженных силах.

В частности, к военной службе, за некоторыми исключениями, не допускались лица, у которых диагностирована гендерная дисфория, проявляющаяся в том, что их физиологический пол не соответствует внутренним ощущениям. Лицам, у которых не была обнаружена гендерная дисфория, служить разрешалось, но только в своем биологическом поле.

Ранее сообщалось, что США заявили о выводе войск из Афганистана. На территории страны останутся 2,5 тысячи американских военных.

В середине ноября Пентагон анонсировал вывод части американских войск из Ирака и Афганистана.