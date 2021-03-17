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Суд в Японии признал неконституционным запрет на однополые браки

Новина українською → Япония, Среда 17 марта 2021 06:42
Суд в Японии признал неконституционным запрет на однополые браки Фото: девушки (pexels)
Автор: Даша Харченко

Японский окружной суд постановил, что запрет однополым парам вступать в брак, является "неконституционным". Такого решения долго ждали от Японии в G7.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство Kyodо.

Отмечается, что подобное постановление, касающееся законности однополых браков, является символической победой. Япония была единственной страной в G7, которая не полностью признает однополые партнерства, при этом брак определен как "взаимное согласие обоих полов".

Напомним, в ВСУ в отдельную часть проводят набор специалистов и военных, которые дружественно относятся к ЛГБТ+ сообществу. Сообщается, что подразделения будут выполнять задачи на линии соприкосновения. Для того чтобы присоединиться к военнослужащим, необходимо будет пройти обучение и собеседование.

Также президент США Джо Байден разрешил трансгендерам служить в вооруженных силах США. Он подписал указ, который отменил введенные предыдущей администрацией ограничения на службу в американской армии.

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