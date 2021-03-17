Суд Японії визнав неконституційною заборону на одностатеві шлюби

Японський окружний суд постановив, що заборона одностатевим парам одружуватися, є "неконституційною". Такого рішення довго чекали від Японії в G7.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформаційне агентство Kyodо.

Наголошується, що подібна постанова, що стосується законності одностатевих шлюбів, є символічною перемогою. Японія була єдиною країною в G7, яка не повністю визнає одностатеві партнерства, при цьому шлюб визначено як "взаємна згода обох статей".

Нагадаємо, ЗСУ в окрему частину проводять набір фахівців і військових, які дружньо ставляться до ЛГБТ+ спільноти. Повідомляється, що підрозділи будуть виконувати завдання на лінії зіткнення. Для того, щоб приєднатися до військовослужбовців, необхідно буде пройти навчання та співбесіду.

Також президент США Джо Байден дозволив трансгендерам служити в збройних силах США. Він підписав указ, який скасував введені попередньою адміністрацією обмеження на службу в американській армії.