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Суд Японії визнав неконституційною заборону на одностатеві шлюби

Новость на русском → Японія, Середа 17 березня 2021 06:42
Суд Японії визнав неконституційною заборону на одностатеві шлюби Фото: дівчата (pexels)
Автор: Даша Харченко

Японський окружний суд постановив, що заборона одностатевим парам одружуватися, є "неконституційною". Такого рішення довго чекали від Японії в G7.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформаційне агентство Kyodо.

Наголошується, що подібна постанова, що стосується законності одностатевих шлюбів, є символічною перемогою. Японія була єдиною країною в G7, яка не повністю визнає одностатеві партнерства, при цьому шлюб визначено як "взаємна згода обох статей".

Нагадаємо, ЗСУ в окрему частину проводять набір фахівців і військових, які дружньо ставляться до ЛГБТ+ спільноти. Повідомляється, що підрозділи будуть виконувати завдання на лінії зіткнення. Для того, щоб приєднатися до військовослужбовців, необхідно буде пройти навчання та співбесіду.

Також президент США Джо Байден дозволив трансгендерам служити в збройних силах США. Він підписав указ, який скасував введені попередньою адміністрацією обмеження на службу в американській армії.

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