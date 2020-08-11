Суд в Польше отказался отпустить Новака под залог

Фото: Славомир Новак (flickr com platformaobywatelskarp)

Новак не выйдет на свободу в ближайшее время

Польский суд отказался отпустить под залог бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака. Ходатайство защиты было отклонено.

Об этом сообщает польское издание onet.pl.

Сообщается, что Новак в ближайшее время не выйдет на свободу, поскольку суд отклонил апелляцию и оставил в силе решение предыдущей инстанции.

Также сообщается, что адвокаты просили изменить содержание под стражу на освобождение под залог. Кроме того, Новака на поруки хотели взять 17 человек, в том числе предствители сферы искусства и науки.

Напомним, Новака подозревают в вымогательстве и получении взяток за предоставление частным компаниям контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании денег.

Сам Новак заявляет, что не является виноватым, а также назвал свое задержание "политическим актом". Кроме него арестованы еще несколько фигурантов.

В украинской Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявляли, что некоторые лица, в том числе государственные служащие, которые знали о злоупотреблениях, уже выразили готовность сотрудничать со следствием и предоставить информацию о коррупции в "Укравтодоре".