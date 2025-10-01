Суд в Польщі заарештував українця, підозрюваного в підриві "Північних потоків"

Протягом цього часу прокуратура країни має отримати відповідну документацію, перекладену польською мовою. Слідчі готуватимуть і, можливо, підтримають клопотання про видачу українця Німеччині.

"Застосування тимчасового арешту на попередньому, семиденному етапі є необхідним, але не обов'язково має призвести до подальшої ізоляції розшукуваного або його видачі, якщо виявляться обставини, передбачені, наприклад, ст. 607 КПК", - пояснила суддя Вельголевська.

За її словами, такі обставини випливають з матеріалів справи і були зазначені прокуратурою.

Суддя заявила, що розслідування у цій справі проводить спеціальний підрозділ на території Польщі. Вона зауважила, що це може бути перешкодою для видачі Володимира З.

"На цьому етапі провадження суд не має права і не оцінює питання, пов'язані з геополітичною ситуацією або конституційним саботажем", - наголосила Вельголевська.

Вчора, 30 вересня, Володимира З. допитали в Окружній прокуратурі в Варшаві. Українець не визнав звинувачень, висунутих німецьким судом.

Що каже адвокат українця

Адвокат Володимира З. заявив про подачу скарги на рішення суду і використання всіх можливих правових засобів для його захисту.

"Важко погодитися з цим рішенням. Частково суд у мотивах рішення навів певні аргументи. Хочу підкреслити, що навіть ім'я та прізвище мого клієнта були записані неправильно - з'явилися помилки в імені та прізвищі", - повідомив він.

Захисник також зазначив, що були й інші аргументи, які вказували на те, що застосування такого заходу було "занадто далекосяжним".

За його словами, громадянин України, якого звинувачують у знищенні критичної інфраструктури, що з'єднує Німеччину з РФ, не повинен нести кримінальну відповідальність за це на території ЄС.

"Якщо когось позбавляють свободи, то для цього повинні бути певні підстави та аргументи, яких, на мою думку, бракує. Чи це політичне рішення? Я цього не знаю", - підкреслив адвокат.

Обставини арешту

Репортер видання Кшиштоф Засада заявив, що обставини затримання Володимира З. є "дивними". Він повідомив, що українець вже три роки проживає на території Польщі - в місті Прушкув під Варшавою, де має будівельну фірму.

Він додав, що понад рік тому українець виїхав до України після видання Німеччиною ордера на його арешт, проте український кордон Володимир З. не перетинав. Імовірно, він виїхав через Словаччину, де немає прикордонного контролю.