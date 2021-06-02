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Суд подтвердил законность национализации ПриватБанка

Автор: Александр Белоус

Хозяйственный суд города Киева 2 июня 2021 года закрыл производство по иску Александра Дубилета. Бывший миноритарный акционер и глава правления банка оспаривал договоры купли - продажи ПриватБанка, в результате которых государство получило в собственность 100% акций банка в декабре 2016 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк приветствует законное и обоснованное решение суда. Такое решение суда принято в связи с применением закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов регулирования банковской деятельности" №590-ІХ", - прокомментировал решение суда начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

По его словам, согласно этому закону единственный способ защиты прав лиц, которые являются или были участниками банка, - возмещение причиненного вреда в денежной форме.

Григорчук также напомнил, что в соответствии со статьей 41 Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" после заключения договора купли-продажи акций неплатежеспособного банка и их передачи инвестору государство как инвестор не может быть лишено права собственности на приобретенные им акции банка и такие акции не могут быть истребованы в пользу предыдущего владельца.

Напомним, экс-глава правления Приватбанка Александр Дубилет в декабре 2019 года подал иск в Хозяйственный суд города Киева к ПриватБанку, Министерству финансов и Фонду гарантирования вкладов физических лиц при участии третьих лиц - Национального банка и Кабинета министров о признании недействительными договоров купли-продажи акций ПриватБанка.

Напомним, бывшего главу правления ПриватБанка Александра Дубилета объявили в розыск. Он фигурирует в деле о махинациях в финансовом учреждении до его национализации.

Отметим, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривну. По данным Нацбанка, по состоянию на 21 декабря Игорь Коломойский владел прямо 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно через компанию Triantal Investments Ltd. Геннадий Боголюбов прямо и косвенно владел 41,5769% акций банка. Владельцем 2,7249% акций банка был бывший глава правления Александр Дубилет.

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