ПриватБанк выбрал нового руководителя: что о нем известно
Наблюдательный совет ПриватБанка избрал Герхарда Бьоша новым главой правления банка. Он получит должность после согласования Национальным банком Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.
"Наблюдательный совет ПриватБанка с радостью сообщает о назначении господина Герхарда Бьоша в качестве нового главы правления ПриватБанка. Завершение этого конкурсного отбора является важным фактором для дальнейшего развития и успеха банка", - говорится в заявлении банка.
Что известно о Герхарде Бьоше
Герхард Бьош окончил Венский университет, получив степень магистра социально-экономических наук. В период с 1993 по 2004 год он работал на руководящих должностях в различных банках, а в 2004-2006 годах находился на должности руководителя департамента всемирного казначейства и рынков в Райффайзен Центральбанк.
В марте 2006 года Бьош получил должность заместителя главы правления Райффайзен Центральбанка. С ноября 2010 года он был первым заместителем главы правления Райффайзен Банка Аваль.
Напомним, недавно в Нацбанке Украины назвали минимальные сроки для приватизации ПриватБанка.
Добавим, в апреле ПриватБанк проиграл суд завода своего бывшего владельца Игоря Коломойского.