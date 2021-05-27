ПриватБанк выбрал нового руководителя: что о нем известно

"Наблюдательный совет ПриватБанка с радостью сообщает о назначении господина Герхарда Бьоша в качестве нового главы правления ПриватБанка. Завершение этого конкурсного отбора является важным фактором для дальнейшего развития и успеха банка", - говорится в заявлении банка.

Что известно о Герхарде Бьоше

Герхард Бьош окончил Венский университет, получив степень магистра социально-экономических наук. В период с 1993 по 2004 год он работал на руководящих должностях в различных банках, а в 2004-2006 годах находился на должности руководителя департамента всемирного казначейства и рынков в Райффайзен Центральбанк.

В марте 2006 года Бьош получил должность заместителя главы правления Райффайзен Центральбанка. С ноября 2010 года он был первым заместителем главы правления Райффайзен Банка Аваль.