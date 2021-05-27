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ПриватБанк выбрал нового руководителя: что о нем известно

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Украина, Четверг 27 мая 2021 22:27
ПриватБанк выбрал нового руководителя: что о нем известно Фото: ПриватБанк выбрал нового руководителя (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Наблюдательный совет ПриватБанка избрал Герхарда Бьоша новым главой правления банка. Он получит должность после согласования Национальным банком Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

"Наблюдательный совет ПриватБанка с радостью сообщает о назначении господина Герхарда Бьоша в качестве нового главы правления ПриватБанка. Завершение этого конкурсного отбора является важным фактором для дальнейшего развития и успеха банка", - говорится в заявлении банка.

Что известно о Герхарде Бьоше

Герхард Бьош окончил Венский университет, получив степень магистра социально-экономических наук. В период с 1993 по 2004 год он работал на руководящих должностях в различных банках, а в 2004-2006 годах находился на должности руководителя департамента всемирного казначейства и рынков в Райффайзен Центральбанк.

В марте 2006 года Бьош получил должность заместителя главы правления Райффайзен Центральбанка. С ноября 2010 года он был первым заместителем главы правления Райффайзен Банка Аваль.

Напомним, недавно в Нацбанке Украины назвали минимальные сроки для приватизации ПриватБанка.

Добавим, в апреле ПриватБанк проиграл суд завода своего бывшего владельца Игоря Коломойского.

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