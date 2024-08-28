Суд начал рассматривать дело Князева по существу

Высший антикоррупционный суд сегодня, 28 августа, начал рассматривать по существу дело бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева. Его подозревают во взяточничестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram .

Правоохранители уточнили, что во время судебного заседания прокурор объявил обвинительный акт. После этого стороны выступили со вступительными речами.

"28 августа 2024 г. в Высшем антикоррупционном суде началось рассмотрение по существу по делу в отношении бывшего председателя Верховного суда, обвиняемого в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере", - сказано в сообщении САП.

Что предшествовало

Напомним, Князева еще в 2021 году назначили главой Верховного суда. Спустя два года пребывания на этой должности его поймали на взяточничестве.

Согласно данным правоохранителей, Князев мог требовать взятку в размере 2,7 млн долларов. Таким образом он стал самым высокопоставленным украинским чиновником, которого поймали на коррупции.

Суд изначально избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере около 107 млн гривен.

Но размер залога за год значительно уменьшили - до 18,168 млн гривен. Это позволило тогда уже бывшему главе Верховного суда выйти из СИЗО.

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