Суд почав обирати запобіжний захід Коломойському

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Засідання буде проходити в закритому режимі. Журналістів пустять тільки на оголошення ухвали суду.

Фото: Ігор Коломойський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Обшуки у Коломойського

В лютому цього року СБУ проводила обшуки вдома в олігарха Ігоря Коломойського. Тоді ж це відбулось в рамках розслідування махінацій в "Укртатнафті" та "Укрнафті". Пізніше стало відомо про оголошення про підозру топ-менеджменту вищезгаданих компаній.

Менеджмент компанії підозрюється у виведенні значних обсягів нафтопродуктів афілійованим компаніям. Це дозволило уникнути сплати податків і призвело до депреціації активів компанії.

Підозра Коломойському

Сьогодні працівники СБУ, БЕБ і Офісу генпрокурора вручили Коломойському підозру щодо відмивання великої суми коштів шляхом виводу за кордон. Зокрема, підозри оголошено за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме:

ст. 190 - шахрайство;

ст. 209 - легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

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