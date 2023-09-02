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Суд начал выбирать меру пресечения Коломойскому

Суббота 02 сентября 2023 19:02
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Суд начал выбирать меру пресечения Коломойскому Фото: Игорь Коломойский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук, Виталий Носач

Шевченковский районный суд Киева начал избирать меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Заседание будет проходить в закрытом режиме. Журналистов пустят только на оглашение постановления суда.

Фото: Игорь Коломойский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Обыски у Коломойского

В феврале этого года СБУ проводила обыски дома у олигарха Игоря Коломойского. Тогда же это произошло в рамках расследования махинаций в "Укртатнефти" и "Укрнефти". Позже стало известно об объявлении о подозрении топ-менеджмента вышеупомянутых компаний.

Менеджмент компании подозревается в выводе значительных объемов нефтепродуктов аффилированным компаниям. Это позволило избежать уплаты налогов и привело к депрециации активов компании.

Подозрение Коломойскому

Сегодня работники СБУ, БЭБ и Офиса генпрокурора вручили Коломойскому подозрение относительно отмывания крупной суммы средств путем вывода за границу. В частности, подозрения объявлены по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:

  • ст. 190 - мошенничество;
  • ст. 209 - легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

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Игорь Коломойский
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