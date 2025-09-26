Суд підтвердив, що екс-нардеп не був стороною суперечок із Філіппенком та Малицьким

Голосіївський районний суд міста Києва встановив, що Олександр Грановський не мав жодного відношення до судових суперечок між Адамовським А. Г., Філіпенком І. Ю. та Малицьким А. А., пов’язаних із мережею ТНК "ВікОйл" та компанією "Stockman Interhold S.A.".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ухвалу Голосіївського районного суду м. Києва від 17.09.2025 у справі № 752/22017/25.

гідно з документами, долученими до справи, у 2014 році Філіпенко та Малицький подали позов до Високого суду справедливості Британських Віргінських Островів щодо відшкодування збитків Адамовському та компанії "Stockman Interhold S.A.". Суд визнав, що суперечка стосувалася виключно правовідносин між Адамовським, Філіпенком та Малицьким, а Грановський не був учасником угод і не згадувався у жодному рішенні.

Водночас у рішеннях Голосіївського районного суду від 19.11.2014, Апеляційного суду м. Києва від 06.10.2016 та Вищого спеціалізованого суду України від 02.03.2017 встановлено, що «акціонерна угода» від 06.12.2007 між Адамовським, Філіпенком і Малицьким була визнана недійсною, а грошові кошти стягнуті з Філіпенка та Малицького. Олександр Грановський не був стороною цієї угоди та не мав зобов’язань щодо зазначених сум.

У матеріалах справи також вказано, що апеляція на рішення BVI щодо спірних коштів не змінила висновків суду першої інстанції, а Високий суд справедливості Британських Віргінських Островів остаточно підтвердив відсутність участі Грановського у спорах.

"Рішенням Високого суду справедливості Британських Віргінських Островів від 06.04.2022 у справі BVIHCOM2020/0001 за позовом Адамовського А. Г. до Малицького А. А., Філіпенка І. Ю. та компанії "Stockman Interhold S.A." вирішено, що перший і другий відповідачі виплатять, відповідно до їхньої солідарної та індивідуальної відповідальності, перед Адамовським А. Г. та "Stockman Interhold S.A.» суми у розмірі: 49 224 077,96 доларів США та 32 981 201,52 доларів США; відсотки, що нараховуються на ці суми, щодо суми 49 224 077,96 доларів США з 16 березня 2017 р., та щодо суми 32 956 319,40 доларів США з 8 травня 2017 року, у кожному випадку до дати платежу за ставкою 5 відсотків річних", - зазначено в ухвалі.

Твердження, що Грановський у 2010 році нібито продавав мережу "ВікОйл" та має повертати колишнім компаньйонам 35 млн доларів США, повністю спростовуються документами та судовими рішеннями як українських, так і іноземних юрисдикцій.

Рішення Високого суду справедливості Британських Віргінських Островів від 06.04.2022 у справі BVIHCOM2020/0001 також підтвердило, що Філіпенко та Малицький мають виплатити Адамовському та компанії "Stockman Interhold S.A." грошові кошти відповідно до судових рішень, при цьому участь Грановського у цих правовідносинах відсутня.