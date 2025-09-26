ua en ru
Суд подтвердил, что экс-нардеп не был стороной споров с Филиппенко и Малицким

Украина, Пятница 26 сентября 2025 14:06
UA EN RU
Суд подтвердил, что экс-нардеп не был стороной споров с Филиппенко и Малицким Фото: бывший народный депутат Александр Грановский (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Голосеевский районный суд города Киева установил, что Александр Грановский не имел никакого отношения к судебным спорам между Адамовским А. Г., Филипенко И. Ю. и Малицким А. А., связанных с сетью ТНК "ВикОйл" и компанией "Stockman Interhold S.A.".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Голосеевского районного суда г. Киева от 17.09.2025 по делу № 752/22017/25.

Согласно документам, приобщенным к делу, в 2014 году Филипенко и Малицкий подали иск в Высокий суд справедливости Британских Виргинских островов о возмещении убытков Адамовскому и компании "Stockman Interhold S.A.". Суд признал, что спор касался исключительно правоотношений между Адамовским, Филипенко и Малицким, а Грановский не был участником сделок и не упоминался ни в одном решении.

В то же время в решениях Голосеевского районного суда от 19.11.2014, Апелляционного суда г. Киева от 06.10.2016 и Высшего специализированного суда Украины от 02.03.2017 установлено, что "акционерное соглашение" от 06.12.2007 между Адамовским, Филипенко и Малицким было признано недействительным, а денежные средства взысканы с Филипенко и Малицкого. Александр Грановский не был стороной этого соглашения и не имел обязательств по указанным суммам.

В материалах дела также указано, что апелляция на решение BVI относительно спорных средств не изменила выводов суда первой инстанции, а Высокий суд справедливости Британских Виргинских Островов окончательно подтвердил отсутствие участия Грановского в спорах.

"Решением Высокого суда справедливости Британских Виргинских Островов от 06.04.2022 по делу BVIHCOM2020/0001 по иску Адамовского А. Г. к Малицкому А. А., Филипенко И. Ю. и компании "Stockman Interhold S.A." решено, что первый и второй ответчики выплатят, согласно их солидарной и индивидуальной ответственности, перед Адамовским А. Г. и "Stockman Interhold S.A." суммы в размере: 49 224 077,96 долларов США и 32 981 201,52 долларов США; проценты, начисляемые на эти суммы, по сумме 49 224 077,96 долларов США с 16 марта 2017 года, и по сумме 32 956 319,40 долларов США с 8 мая 2017 года, в каждом случае до даты платежа по ставке 5 процентов годовых", - говорится в постановлении.

Утверждение, что Грановский в 2010 году якобы продавал сеть "ВикОйл" и должен возвращать бывшим компаньонам 35 млн долларов США, полностью опровергаются документами и судебными решениями как украинских, так и иностранных юрисдикций.

Решение Высокого суда справедливости Британских Виргинских Островов от 06.04.2022 по делу BVIHCOM2020/0001 также подтвердило, что Филипенко и Малицкий должны выплатить Адамовскому и компании "Stockman Interhold S.A." денежные средства в соответствии с судебными решениями, при этом участие Грановского в этих правоотношениях отсутствует.

