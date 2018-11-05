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Суд перенес заседание по делу Мартыненко на 12 ноября

Новости » Политика    05.11.2018 - 14:09
Фото: Николай Мартыненко (УНИАН)
Фото: Николай Мартыненко (УНИАН)

Как отмечается, суду необходимо еще время на приобщении письменных доказательств

В Шевченковском районном суде города Киева сегодня, 5 ноября, не состоялось заседание по делу экс-нардепа Николая Мартыненко. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Шевченковском суде.

Заседание перенесено на 12 ноября на 12.00.

"Перенесли заседание для предоставления времени на приобщении письменных доказательств", - рассказали в суде.

Кроме Мартыненко, по делу также проходят другие фигуранты: Валерий Васильков, Руслан Журило, Сергей Перелома, Александр Сорокин и Владимир Богданец.

На одном из прошлых заседаний прокурор Симкив начал читать сокращенную версию обвинительного акта.

Отметим, Николая Мартыненко подозревают в завладении средств ГП "НАЭК "Энергоатом" в размере 6,4 млн евро и ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (Востгок) в размере 17,28 млн долларов.

В сентябре суд отстранил от дела прокурора САП Андрея Перова за хлопанье дверью.

РБК-Украина сегодня писало, что Детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) вручил экс-нардепу Николаю Мартыненко повестку о вызове на допрос.

Адвокат: НАБУ устроило "пиар-шоу" с незаконным вызовом Мартыненко на допрос
Новости Украины Николай МартыненкоделоСуд
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