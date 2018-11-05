Суд переніс засідання у справі Мартиненка на 12 листопада

Фото: Микола Мартиненко (УНІАН)

Як зазначається, суду необхідно ще час на долучення письмових доказів

У Шевченківському районному суді міста Києва сьогодні, 5 листопада, не відбулось засідання у справі екс-нардепа Миколи Мартиненка. Про це в коментарі РБК-Україна повідомили у Шевченківському суді.

Засідання перенесено на 12 листопада на 12.00.

"Перенесли засідання для надання часу на долучення письмових доказів", - розказали в суді.

Окрім Мартиненка, у справі також проходять інші фігуранти: Валерій Васильков, Руслан Журило, Сергій Перелома, Олександр Сорокін та Володимир Богданець.

На одному із минулих засідань прокурор Симків почав читати скорочену версію обвинувального акту.

Зазначимо, Миколу Мартиненко підозрюють у заволодінні коштів ДП "НАЕК "Енергоатом" в розмірі 6,4 млн євро та ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (СхідГЗК) у розмірі 17,28 млн доларів.

У вересні суд відсторонив від справи прокурора САП Андрія Перова за грюкання дверима.

РБК-Україна сьогодні писало, що Детектив Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) вручив екс-нардепу Миколі Мартиненку повістку про виклик на допит.