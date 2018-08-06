Суд перенес заседание по делу экс-мэра Славянска Штепы на сентябрь

Подготовительное заседание по делу Штепы перенесли из-за неявки одного из адвокатов экс-мэра

Суд перенес на сентябрь подготовительное заседание по делу бывшей городской главы Славянска Нели Штепы, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины. Об этом сообщает "Громадське", ссылаясь на информацию пресс-службы прокуратуры Харьковской области.

Отмечается, что Орджоникидзевской районный суд Харькова перенес заседание из-за неявки одного из адвокатов Штепы.

Штепа и ее адвокаты отмечали, что рассматривать дело без этого защитника невозможно.

Таки образом, подготовительное заседание по делу Штепы перенесли на 24 сентября.

Напомним, как писало РБК-Украина, в июне бывший мэр Славянска Неля Штепа подала иск в суд к первому вице-спикеру Верховной рады Ирине Геращенко о защите чести и достоинства. В мае судья Елена Саркисян, которая входит в коллегию по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, сообщила Высшему совету правосудия (ВСП) об угрозах.

Добавим, что в начале июня Орджоникидзевский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство адвокатов экс-мэра Славянска Нели Штепы об отводе 3 из 4 членов судейской коллегии.