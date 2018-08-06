Суд переніс засідання у справі екс-мера Слов’янська Штепи на вересень

Підготовче засідання у справі Штепи перенесли через неявку одного з адвокатів екс-мера

Суд переніс на вересень підготовче засідання у справі колишньої міської голови Слов’янська Нелі Штепи, яку звинувачують у посяганні на територіальну цілісність та суверенітет України. Про це повідомляє "Громадське", посилаючись на інформацію прес-служби прокуратури Харківської області.

Зазначається, що Орджонікідзевській районний суд Харкова переніс засідання через неявку одного з адвокатів Штепи.

Штепа та її адвокати наголошували, що розглядати справу без цього захисника неможливо.

Таки чином, підготовче засідання у справі Штепи перенесли на 24 вересня.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, у червні колишній мер Слов'янська Неля Штепа подала позов до суду до першого віце-спікера Верховної ради Ірини Геращенко про захист честі і гідності. У травні суддя Олена Саркісян, яка входить в колегію у справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, повідомила Вищій раді правосуддя (ВСП) про погрози.

Додамо, що на початку червня Орджонікідзевський райсуд Харкова задовольнив клопотання адвокатів екс-мера Слов'янська Нелі Штепи про відвід 3 з 4 членів суддівської колегії.