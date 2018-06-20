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Штепа подала в суд на Геращенко

НовостиПолитика    20.06.2018 - 18:41
Фото: Неля Штепа (УНИАН)
Фото: Неля Штепа (УНИАН)

Штепа подала иск о защите чести и достоинства

Бывший мэр Славянска Неля Штепа подала иск в суд в отношении первого вице-спикера Верховной рады Ирина Геращенко о защите чести и достоинства. Об этом замглавы Рады написала на своей странице в соцсети Facebook.

"Это просто праздник какой-то. После беркутовцев, обвиняемых в причастности к убийствам на Майдане, которые подали на меня в суд по делу "защиты чести и достоинства", теперь еще и Неля Штепа, которая звала "русский мир" на Донбасс, решила со мной судиться, и тоже по делу "чести и достоинства". Рассматриваю эти действия "честных и достойных" как попытки затянуть собственные судебные процессы", - отметила Геращенко.

 
 

Так, вице-спикер опубликовала фотографию судебной повестки. Замглавы ВР вызывают в Печерский районный суд Киева 9 июля 2018 года в 11:00.

Напомним, в мае судья Елена Саркисян, которая входит в коллегию по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, сообщила Высшем совете правосудия (ВСП) об угрозах.

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Теги публикации: Ирина Геращенко, Штепа, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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