Дело Штепы: адвокаты добились отвода 3 судей

Суд перенесен на неопределенное время

Орджоникидзевский районный суд Харькова удовлетворил ходатайство адвокатов экс-мэра Славянска Нели Штепы об отводе 3 из 4 членов судейской коллегии. Об этом сообщил адвокат подсудимой Александр Шандрин, передает "Укринформ".

"Удовлетворено ходатайство защиты об отводе трех из четырех судей: двое судей - из числа переселенцев, и у них может быть предвзятое мнение о сути дела, и один судья - это женщина - получала угрозы и ее мнение тоже может быть предвзятым", - отметил Шандрин.

Он добавил, что суд перенесен на неопределенное время.

"Теперь Орджоникидзевский райсуд должен провести электронное перераспределение судей для продолжения процесса. Сколько на это понадобится времени, не известно", - сказал адвокат.

Он также рассказал, что Штепа была на суде, однако не выступала и уехала в Славянск.

"На следующем заседании будет рассмотрение вопроса о мере пресечения для Штепы, поскольку срок предыдущей меры истек еще в январе этого года", - сообщил Шандрин.

Напомним, судья Елена Саркисян, которая входит в коллегии по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, сообщила Высшему совету правосудия об угрозах.