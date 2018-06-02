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Дело Штепы: адвокаты добились отвода 3 судей

НовостиОбщество    02.06.2018 - 05:03
Фото: Неля Штепа (УНИАН)
Фото: Неля Штепа (УНИАН)

Суд перенесен на неопределенное время

Орджоникидзевский районный суд Харькова удовлетворил ходатайство адвокатов экс-мэра Славянска Нели Штепы об отводе 3 из 4 членов судейской коллегии. Об этом сообщил адвокат подсудимой Александр Шандрин, передает "Укринформ".

"Удовлетворено ходатайство защиты об отводе трех из четырех судей: двое судей - из числа переселенцев, и у них может быть предвзятое мнение о сути дела, и один судья - это женщина - получала угрозы и ее мнение тоже может быть предвзятым", - отметил Шандрин.

Он добавил, что суд перенесен на неопределенное время.

"Теперь Орджоникидзевский райсуд должен провести электронное перераспределение судей для продолжения процесса. Сколько на это понадобится времени, не известно", - сказал адвокат.

Он также рассказал, что Штепа была на суде, однако не выступала и уехала в Славянск.

"На следующем заседании будет рассмотрение вопроса о мере пресечения для Штепы, поскольку срок предыдущей меры истек еще в январе этого года", - сообщил Шандрин.

Напомним, судья Елена Саркисян, которая входит в коллегии по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, сообщила Высшему совету правосудия об угрозах.

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Теги публикации: Штепа, отвод судей  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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