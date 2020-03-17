Суд перенес рассмотрение дела 5 экс-беркутовцев на лето

Святошинский районный суд Киева перенес на 4 июня рассмотрения дела против 5 экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

В связи с карантином суд во вторник проходил в закрытом режиме.

На заседание прибыли 2 из 5 освобожденных беркутовцев, а именно Сергей Тамтура и Александр Маринченко.

Суд отобрал у них личное обязательство являться на процесс, председательствующий судья Сергей Дячук отметил, что у трех других обвиняемых такие обязательства не отбирались.

"Суд подчеркивает, что на сегодняшний день отсутствует какая-либо официальная информация о дальнейшей судьбе освобожденных обвиняемых", - заявил он.

Судья отметил, что данное обстоятельство может помешать присяжным вынести приговор.

Судья Дячук также решил из-за угрозы здоровью присутствующих не проводить заседание 17 марта и перенес дело на 4 июня на 12:00.

Напомним, 29 декабря произошел обмен пленными по формату "всех на всех" между Киевом и ОРДЛО. Так называемым "республикам" Донбасса были переданы экс-беркутовцы Олег Янишевский, Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Сергей Тамтура и Александр Маринченко. Позже Тамтура и Маринченко вернулись в Украину. Остальных беркутовцев также пытаются вернуть.

Отметим, в Украине в связи с распространением коронавируса правительство усилило карантинные меры. В частности, в стране закрывают все общественные объекты, прекращают работу пассажирского транспорта, закрывают метро.