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Освобожденных для обмена пленными "беркутовцев" пытаются вернуть, - адвокат

Новости » Общество     17.02.2020 - 18:55
Освобожденных для обмена пленными "беркутовцев" пытаются вернуть, - адвокат
Фото: бывшие "беркутовцы" (graty.me)

Янишевского, Зинченко и Аброськина планируют вернуть на контролируемую украинским правительством территорию

Адвокат ексберкутовцов Александр Горошинский заявил, что освобожденных для обмена пленными "беркутовцев" пытаются вернуть. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Hromadske.

Сообщается, что трех обвиняемых по делу по расстрелам на Институтской 20 февраля 2014 года, которые находятся на оккупированной территории Донбасса после обмена удержанным, планируют вернуть на контролируемую украинским правительством территорию.

Речь идет о бывших бойцах спецподразделения "Беркут" Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина.

"Мы делаем все возможное чтобы вернуть остальных ребят. Также надеемся, что продолжим заседание в полном составе" - заявил Горошинский.

Адвокат напомнил, что Янишевского передали в рамках обмена на оккупированную территорию Луганской области, а Павла Аброськина и Сергея Зинченко - Донецкой.

Напомним, защита экс-"беркутовцев" Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина, которых подозревают в расстреле 48 активистов Евромайдана обжаловала их арест, в результате чего их освободили в рамках обмена пленными.

Ранее РБК-Украина писало, что 29 декабря произошел обмен пленными по формату "всех на всех" между Киевом и ОРДЛО. Так называемым "республик" Донбасса были переданы экс-"беркутовцы" Олег Янишевский, Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Сергей Тамтура и Александр Маринченко.

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