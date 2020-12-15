Суд наконец-то рассмотрит материалы дела об аресте акций "Мотор Сичи", - адвокат

Фото: адвокаты компании-акционера "Мотор Сичи" после заседания в Киевском апелляционном суде (РБК-Украина)

Киевский апелляционный суд решил продолжить рассмотрение дела от еще одной компании-акционера АО "Мотор Сич" относительно ареста акций предприятия. Судьи перенесли рассмотрение дела на 11 января из-за необходимости изучения представленных адвокатами материалов.

Об этом РБК-Украина сообщил адвокат Александр Максименко, который представляет интересы компании-акционера АО "Мотор Сич", по результатам судебного заседания Киевского апелляционного суда 14 декабря.

Как известно, суд рассматривал апелляционную жалобу от Granum Corporation на решение Шевченковского районного суда об аресте акций предприятия от 2017 года.

По словам адвокатов, причиной для длительного судебного перерыва стала необходимость изучения представленных адвокатами компании-акционера материалов судебной практики, из которой следует, что в других подобных делах об аресте имущества апелляционный суд столицы занимает непоколебимую позицию о недопустимости инициирования следователем вопроса об аресте имущества третьего лица - по мнению суда с подобным ходатайством в суд может обратиться только прокурор.

В отношении же акций АО "Мотор Сич" ходатайство об арестах в 2017 и 2018 годах были подписаны следователем СБУ, а не прокурором, что ставит под сомнение законность соответствующих арестов.

Кроме того, в ходе судебного заседания судьи отказали удовлетворить ходатайство о вызове в суд в качестве свидетелей представителей ряда государственных органов, которые публично заявляли о своем интересе в деле. Юристы увидели в этих действиях судей предвзятость, и подали заявление на отвод данной коллегии судей. Но судьи отказали в этом вопросе.

Адвокаты отмечают, что дело, в рамках которого было наложено 4 ареста на одно и то же имущество компании, является политическим и используется исключительно с целью реализации определенных недружественных действий государства в отношении инвесторов предприятия.

Адвокаты выражают надежду, что суд апелляционной инстанции 11 января "сможет наконец увидеть очевидные нарушения процедуры наложения ареста на акции компании и разблокировать деятельность предприятия".

"Надеемся, что уже в следующем году начнем отменять аресты и разблокировать работу предприятия", - заявил Александр Максименко.

Стоит отметить, что в этом году в апелляции запланировано еще одно заседание относительно ареста акции АО "Мотор Сич" - на 29 декабря 2020 года.

Напомним, 2 декабря Киевский апелляционный отказал снимать арест с акций АО "Мотор Сич". По словам адвокатов, суд принял решение, изучив 60 страниц новой информации за 15 минут.

Тем временем китайские инвесторы "Мотор Сич" подписали договоры о юридической поддержке в инвестиционном споре с целью взыскания с государства убытков в размере $ 3,5 млрд с тремя ведущими международными юридическими компаниями - WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird и уже начали международный арбитраж с государством Украина.

Как известно, китайские инвесторы направили Минюстуу Украины сообщение об инвестиционном споре (Notice of Investment Dispute) в сентябре 2020 года. В сообщении отмечалось, что действия украинских властей по блокированию доступа новых акционеров к управлению предприятием - экспроприация их инвестиций, а также нарушения других прав, гарантированных межправительственных украино-китайским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1992 года.

Аресты и запреты в отношении акций ухудшают финансовое положение АО "Мотор Сич": прибыль компании сократилась в разы, плачевное финансовое состояние компании и ее неопределенное будущее стали причиной ухода с предприятия около 8 тысяч сотрудников. Сейчас предприятие отправило большую часть работников в вынужденный простой.