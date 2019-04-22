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Суд перенес апелляцию НБУ на одно из решений по ПриватБанку


Заседание состоится 13 мая

Шестой апелляционный административный суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы Национального банка Украины на решение Окружного административного суда Киева по "ПриватБанку". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, речь идет об отмене распоряжения НБУ о проверке "ПриватБанка" в октябре 2016 года, итоги которой легли в основу национализации финучреждения.

По данным пресс-службы НБУ, рассмотрение апелляции состоится на 13 мая.

Как сообщало РБК-Украина, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского к Национальному банку Украины, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова заявила, что возвращение "ПриватБанка" его бывшим владельцам невозможна. Рожкова отметила, что НБУ и банк в судах пытаются вернуть более 5,5 млрд долларов, которые были выведены бывшими владельцами с помощью мошеннических схем.

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