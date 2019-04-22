Суд перенес апелляцию НБУ на одно из решений по ПриватБанку

Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Заседание состоится 13 мая

Шестой апелляционный административный суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы Национального банка Украины на решение Окружного административного суда Киева по "ПриватБанку". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, речь идет об отмене распоряжения НБУ о проверке "ПриватБанка" в октябре 2016 года, итоги которой легли в основу национализации финучреждения.

По данным пресс-службы НБУ, рассмотрение апелляции состоится на 13 мая.

Как сообщало РБК-Украина, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского к Национальному банку Украины, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова заявила, что возвращение "ПриватБанка" его бывшим владельцам невозможна. Рожкова отметила, что НБУ и банк в судах пытаются вернуть более 5,5 млрд долларов, которые были выведены бывшими владельцами с помощью мошеннических схем.