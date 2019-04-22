ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Суд перенес апелляцию НБУ на одно из решений по ПриватБанку

Новости » Экономика    22.04.2019 - 16:15
Суд перенес апелляцию НБУ на одно из решений по ПриватБанку
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Заседание состоится 13 мая

Шестой апелляционный административный суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы Национального банка Украины на решение Окружного административного суда Киева по "ПриватБанку". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, речь идет об отмене распоряжения НБУ о проверке "ПриватБанка" в октябре 2016 года, итоги которой легли в основу национализации финучреждения.

По данным пресс-службы НБУ, рассмотрение апелляции состоится на 13 мая.

Как сообщало РБК-Украина, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского к Национальному банку Украины, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова заявила, что возвращение "ПриватБанка" его бывшим владельцам невозможна. Рожкова отметила, что НБУ и банк в судах пытаются вернуть более 5,5 млрд долларов, которые были выведены бывшими владельцами с помощью мошеннических схем.

В деле о национализации ПриватБанка состоятся судебные дебаты В ФГВФЛ рассказали о серьезном сопротивлении во время национализации ПриватБанка
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Темы: Национализация ПриватБанка
Новости Украины ПриватБанкНациональный банк Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь