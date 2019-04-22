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Суд переніс апеляцію НБУ на одне з рішень щодо ПриватБанку

Новини » Економіка    22.04.2019 - 16:15
Суд переніс апеляцію НБУ на одне з рішень щодо ПриватБанку
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Засідання відбудеться 13 травня

Шостий апеляційний адміністративний суд відклав розгляд апеляційної скарги Національного банку України на рішення Окружного адміністративного суду Києва "ПриватБанку".Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням, мова йде про скасування розпорядження НБУ про перевірку "ПриватБанку" в жовтні 2016 року, підсумки якої лягли в основу націоналізації фінустанови.

За даними прес-служби НБУ, розгляд апеляції відбудеться 13 травня.

Як повідомляло РБК-Україна, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського до Національного банку України, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова заявила, що повернення "ПриватБанку" його колишнім власникам неможливе. Рожкова зазначила, що НБУ і банк в судах намагаються повернути понад 5,5 млрд доларів, які були виведені колишніми власниками за допомогою шахрайських схем.

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Теми: Націоналізація Приватбанку
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