Суд в Пенсильвании постановил не учитывать часть почтовых бюллетеней

Апелляционный суд Пенсильвании удовлетворил иск предвыборного штаба президента США Дональда Трампа не учитывать в итоговых результатах выборов часть бюллетеней. Речь идет о бюллетенях избирателей, которые голосовали по почте и не успели в установленный срок до 12 ноября подтвердить свою личность.

Об этом сообщает The Philadelphia Inquirer.

Как сообщается, перед выборами секретарь штата Кэти Буквар продлила дедлайн до 12 ноября. Однако штаб Трампа потребовал отменить такое решение. В итоге суд постановил, что секретарь не имела полномочий, чтобы продлить срок подтверждения личности.

Отмечается, что ни один спорный голос в Пенсильвании на момент суда не был учтен в итогах голосования. Однако это не помешало кандидату от Демократической партии Джо Байдену иметь преимущество над Трампом в 54 тысячи голосов.

Напомним, 3 ноября в США состоялись президентские выборы. По предварительным результатам голосования, победу на выборах одержал Джо Байден. Однако Трамп не планирует признавать свое поражение на выборах, пока не исчерпает все юридические рычаги.

Кроме того РБК-Украина писало, что штаб Трампа подал иск в суд против результатов голосования в штате Мичиган. У Трампа уверяют, что при подсчете голосов в этом штате были допущены нарушения.

Также Трамп заявил, что во время подсчета результатов выборов у него "украли" почти 3 млн голосов.