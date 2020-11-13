Суд у Пенсільванії постановив не враховувати частину поштових бюлетенів

Апеляційний суд Пенсільванії задовольнив позов передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа не враховувати в підсумкових результатах виборів частину бюлетенів. Мова йде про бюлетені виборців, які голосували по пошті і не встигли у встановлений термін до 12 листопада підтвердити свою особистість.

Про це повідомляє The Philadelphia Inquirer.

Як повідомляється, перед виборами секретар штату Кеті Буквар продовжила дедлайн до 12 листопада. Однак штаб Трампа зажадав скасувати таке рішення. У результаті суд постановив, що секретар не мала повноважень, щоб продовжити термін підтвердження особи.

Відзначається, що ні один спірний голос в Пенсільванії на момент суду не був врахований в підсумках голосування. Однак це не завадило кандидатові від Демократичної партії Джо Байдену мати перевагу над Трампом у 54 тисячі голосів.

Нагадаємо, 3 листопада в США відбулися президентські вибори. За попередніми результатами голосування, перемогу на виборах здобув Джо Байден. Однак Трамп не планує визнавати свою поразку на виборах, поки не вичерпає всі юридичні важелі.

Крім того РБК-Україна писало, що штаб Трампа подав позов в суд проти результатів голосування в штаті Мічиган. У Трампа запевняють, що при підрахунку голосів у цьому штаті були допущені порушення.

Також Трамп заявив, що під час підрахунку результатів виборів у нього "вкрали" майже 3 млн голосів.