Суд отстранил мэра Василькова от должности

Фото: Владимир Сабадаш (кадр видео youtube)

Мэра Василькова отстранил Печерский районный суд

Печерский районный суд отстранил мэра Василькова Владимира Сабадаша от должности. Об этом заявил заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе,сообщает пресс-служба полиции.

В полиции сообщили, что решение суд принял 26 июня. Сабадашу избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Кроме того, он должен уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении места жительства, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

Напомним, 19 мая Сабадашу сообщили о подозрении в растрате государственных средств на подкуп избирателей. В ходе расследования правоохранители выявили факты растраты госсредств и присвоение документов.

РБК-Украина писало, что ранее мэру объявили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 27 (Организация или управление преступлением) ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 357 (Незаконное завладение любым способом паспортом или другим важным личным документом).

До этого министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что правоохранители перед вторым туром выборов в Украине фиксировали подкуп избирателей.