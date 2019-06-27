ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд відсторонив мера Василькова від посади

Новини » Політика    27.06.2019 - 10:11
Суд відсторонив мера Василькова від посади
Фото: Володимир Сабадаш (кадр відео youtube)

Мера Василькова відсторонив Печерський районний суд

Печерський районний суд відсторонив міського голову Василькова Володимира Сабадаша від посади. Про це заявив заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе,повідомляє прес-служба поліції.

У поліції повідомили, що рішення суд прийняв 26 червня. Сабадашу обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Крім того, він повинен повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання, а також утримуватися від спілкування зі свідками.

Нагадаємо, 19 травня Сабадашу повідомили про підозру у розтраті державних коштів на підкуп виборців. У ході розслідування правоохоронці виявили факти розтрати держкоштів і присвоєння документів.

РБК-Україна писало, що меру раніше оголосили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 27 (Організація або керування злочином) ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 357 (Незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом).

До цього міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що правоохоронці перед другим туром виборів в Україні фіксували підкуп виборців

У Сумській області напали на екс-мера Конотопа У Запорізькій області побили двох поліцейських
Новини України КиївнападВасильков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся