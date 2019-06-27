Суд відсторонив мера Василькова від посади

Фото: Володимир Сабадаш (кадр відео youtube)

Мера Василькова відсторонив Печерський районний суд

Печерський районний суд відсторонив міського голову Василькова Володимира Сабадаша від посади. Про це заявив заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе,повідомляє прес-служба поліції.

У поліції повідомили, що рішення суд прийняв 26 червня. Сабадашу обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Крім того, він повинен повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання, а також утримуватися від спілкування зі свідками.

Нагадаємо, 19 травня Сабадашу повідомили про підозру у розтраті державних коштів на підкуп виборців. У ході розслідування правоохоронці виявили факти розтрати держкоштів і присвоєння документів.

РБК-Україна писало, що меру раніше оголосили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 27 (Організація або керування злочином) ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 357 (Незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом).

До цього міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що правоохоронці перед другим туром виборів в Україні фіксували підкуп виборців.