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Суд відпустив під особисте забов’язання екс-керівника агрохолдингу "Мрія"

Новини » Політика    07.11.2018 - 15:45
Фото: Микола Гута (mriya.ua)
Фото: Микола Гута (mriya.ua)

Шевченківський райсуд Києва розглянув запобіжний захід Гуті учора

Шевченківський районний суд Києва ухвалив відпустити колишнього керівника агрохолдингу "Мрія" Миколу Гуту під особисте забов’язання. Про це РБК-Україна повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

За словами Лисенка, засіданя суду відбулось у вівторок, 6 листопада.

"Саме так, Шевченківским судом було прийняте рішення про те, щоб відпустити його (Миколу Гуту, - ред.) під особисте забов’язання. Засідання відбулось ще вчора", - сказав він.

На питання про те, чи проходило засідання в закритому режимі, Лисенко відповів, що не знає.

Нагадаємо, Гуту екстрадували з Швейцарії  5 листопада. Зазначимо, у 2014 році один з найбільших українських агррхолдингов "Мрія" не зміг розрахуватися з кредиторами і оголосив дефолт. Його власники зникли зі значною сумою грошей.

Микола Гута був затриманий у Швейцарії. В Україні його підозрюють у шахрайстві на суму понад 800 мільйонів гривень. Навесні ЗМІ повідомляли, що він продає належну йому найдорожчу віллу в Німеччині Villa Glory і переїжджає в швейцарський кантон Обвальден.

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