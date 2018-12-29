Суд отпустил из-под стражи подозреваемых в убийстве экс-начальника Николаевской таможни

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Подозреваемые находились под стражей с апреля 2018 года

В прокуратуре Николаевской области сообщили, что сегодня Центральный районный суд Николаева отпустил из-под стражи подозреваемых в убийстве экс-начальника Николаевской таможни Артура Полякова - Александра Чайку и Александра Фильцева. Об этом РБК-Украина рассказала пресс-секретарь прокуратуры Валерия Власова.

Соответствующее решение вынес судья Вячеслав Кузьменко.

В прокуратуре отметили, что заседание проходило в закрытом режиме.

"Да, я подтверждаю, что из-под стражи отпустили подозреваемых. Заседание проходило в закрытом режиме. По поводу апелляции не знаю. Я не знаю, поскольку мне еще процессуальный руководитель не передавал информацию, он не отвечает. У меня пока нет информации", - сказала она.

Напомним, в апреле 2018 оку сотрудники полиции задержали двух лиц, причастных к убийству бывшего начальника таможни Николаева Артура Полякова. Правоохранители выяснили, что перед исчезновением мужчина поехал на встречу к бывшего компаньона, который якобы должен был вернуть долг в размере 50 000 евро.

Подозреваемых d убийстве экс-начальника Николаевской таможни Артура Полякова - Александра Чайку и Александра Фільцева - взяли под стражу в апреле 2018 года.