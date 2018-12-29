Суд відпустив з-під варти підозрюваних у вбивстві екс-начальника Миколаївської митниці

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Підозрювані знаходилися під вартою з квітня 2018 року

У прокуратурі Миколаївської області повідомили, що сьогодні Заводський районний суд Миколаєва відпустив з-під варти підозрюваних у вбивстві екс-начальника Миколаївської митниці Артура Полякова - Олександра Чайку і Олександра Фільцева. Про це РБК-Україна розказала речниця прокуратури Валерія Власова.

Відповідне рішення виніс суддя В'ячеслав Кузьменко.

У прокуратурі зазначили, що засідання проходило у закритому режимі.

"Так, я підтверджую, що з-під варти відпустили підозрюваних. Засідання проходило у закритому режимі. З приводу апеляції не знаю. Я не знаю, оскільки мені ще процесуальний керівник не передавав інформацію, він не відповідає. У мене наразі немає інформації", - сказала вона.

Нагадаємо, у квітні 2018 оку співробітники поліції затримали двох осіб, причетних до вбивства колишнього начальника митниці Миколаєва Артура Полякова. Правоохоронці з’ясували, що перед зникненням чоловік поїхав на зустріч до колишнього компаньйона, який нібито повинен був повернути борг у розмірі 50 000 євро.

Підозрюваних у вбивстві екс-начальника Миколаївської митниці Артура Полякова - Олександра Чайку і Олександра Фільцева - взяли під варту у квітні 2018 року.