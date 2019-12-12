Суд отпустил фигуранта драки в Раде на поруки

Печерский районный суд города Киева отпустил на поруки народного депутата VII созыва Алексея Кайду, который является фигурантом дела об избиении нардепа Андрея Богданца. Об этом сообщил на своей странице в Facebook лидер партии ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

По словам Тягнибока, Печерский суд принял решение отпустить Кайду на поруки. Кайду подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 346 УК Украины, то есть угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля.

Напомним, ранее в полиции сообщили об оглашении подозрения одному из активистов партии ВО "Свобода" за избиение народного депутата Богданца после заседания парламентского комитета по вопросам аграрной политики. Правоохранители не называли имени подозреваемого, но лидер ВО "Свобода" заявил, что был задержан нардеп VII созыва Кайда.

Как писало РБК-Украина, вчера в Верховной раде произошла драка после заседания комитета по вопросам аграрной политики. Столкновения произошли между народным депутатом от фракции "Слуга народа" Андреем Богданцем и активистами ВО "Свобода" Эдуардом Леоновым и Игорем Мирошниченко.