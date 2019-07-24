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Ефремов вышел из СИЗО после смены меры пресечения

Новости » Политика    24.07.2019 - 11:47
Ефремов вышел из СИЗО после смены меры пресечения
Фото: Александр Ефремов (УНИАН)

Ефремов сегодня утром покинул СИЗО в Старобельске

Бывший глава фракции Партии регионов в Верховной раде Украины Александр Ефремов покинул следственный изолятор. Об этом сообщает ТСН.

Сообщается, что сегодня утром Ефремов вышел из старобельского СИЗО в Луганской области. Также сообщается, что он с адвокатом покинул территорию изолятора в сопровождении представителей правоохранительных органов.

Напомним, на этой неделе Киевский апелляционный суд освободил Ефремова из-под стражи. В частности, суд решил изменить ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Одиозного экс-регионала обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации, в пособничестве при захвате управления Службы безопасности Украины в Луганской области и сепаратизме. По данным обвинениям Ефремова задержали 30 июля 2016 в аэропорту "Борисполь". Как сообщили в Генеральной прокуратуре, политика задержали при попытке покинуть страну. 13 января 2017 года его из Киева конвоировали в СИЗО в Старобельске Луганской области. Также ему инкриминировали завладение имуществом государственного предприятия "Луганскуголь".

 

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