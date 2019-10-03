ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Суд отправил в СИЗО экс-полицейского, который избил студента в Полтаве

Новости » Происшествия    03.10.2019 - 16:17
Суд отправил в СИЗО экс-полицейского, который избил студента в Полтаве
Фото: иллюстративное фото (flickr.com/national.police RU)

Сейчас решается вопрос о квалификации действий другого участника драки - сына правоохранителя

Бывшего сержанта полиции, который вместе с другим мужчиной напал на женщину и избил 17-летнего студента в Полтаве, суд отправил в СИЗО на 2 месяца без права внесения залога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).

Сообщается, что такое решение было принято в Октябрьском районном суде в городе Полтава.

"Бывшему сержанту полиции, который 29 сентября 2019 года во время резонансной драки в городе Полтаве нанес потерпевшим телесные повреждения, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 дней", - говорится в сообщении.

В ГБР добавили, что в настоящее время решается вопрос о квалификации действий другого участника драки - сына полицейского.

Напомним, в Полтаве двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесли телесные повреждения нескольким гражданам. Происшествие произошло вечером 29 сентября в Подольском районе возле одного из жилых домов по улице Небесной Сотни. Оперативники установили, что одним из фигурантов конфликта является работник батальона патрульной службы особого назначения "Полтава". В связи с этим, материалы досудебного расследования направили в ГБР.

Как сообщало РБК-Украина, в Броварах 26 сентября автомобиль въехал в остановку с людьми. В результате ДТП один человек погиб и еще двое были травмированы. Выяснилось, что за рулем автомобиля находился сотрудник полиции охраны Киевской области.

В Ужгороде мужчина выбросился из окна городского отдела полиции, - ГБР В Черкассах полицейских подозревают в избиении задержанного
Новости Украины СИЗОизбиениеправоохранители
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь