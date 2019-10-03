Суд відправив у СІЗО правоохоронця, що побив студента в Полтаві

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Наразі вирішується питання, щодо кваліфікації дій іншого учасника бійки - сина правоохоронця

Колишнього сержанта поліції, який разом разом із іншим чоловіком напав на жінку та побив 17-річного студента у Полтаві, суд відправив у СІЗО на 2 місяці без права внесення застави. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань (ДБР).

Зазначається, що таке рішення було прийнято в Октябрському районному суді у місті Полтаві.

"Колишньому сержанту поліції, який 29 вересня 2019 року під час резонансної бійки у місті Полтаві наніс потерпілим тілесні ушкодження, обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 днів", - йдеться у повідомленні.

В ДБР додали, що на даний час вирішується питання, щодо кваліфікації дій іншого учасника бійки - сина правоохоронця.

Нагадаємо, у Полтаві двоє чоловіків, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, нанесли тілесні ушкодження кільком громадянам. Подія сталася ввечері 29 вересня в Подільському районі біля одного з житлових будинків по вулиці Небесної Сотні. Оперативники встановили, що одним з фігурантів конфлікту є працівник батальйону патрульної служби особливого призначення "Полтава". У зв'язку з цим, матеріали досудового розслідування направили в ДБР.

Як повідомляло РБК-Україна, в Броварах 26 вересня автомобіль в'їхав у зупинку з людьми. В результаті ДТП одна людина загинула і ще двоє були травмовані. З'ясувалося, що за кермом автомобіля знаходився співробітник поліції охорони Київської області.