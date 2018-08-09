Митниця подала апеляцію на скасування багатомільярдного штрафу Коболєва

Розгляд апеляційної скарги відбудеться 15 серпня

Енергетична митниця Державної фіскальної служби (ДФС) оскаржила рішення Подільського районного суду Києва про скасування виписаного голові Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрію Коболєва штрафу. Про це пише enkorr, посилаючись на рішення Київського апеляційного адмінсуду.

Зазначено, що розгляд апеляційної скарги відбудеться 15 серпня.

Додамо, що суд першої інстанції не знайшов правопорушень у діях "Нафтогазу" як компанії і Коболєва як посадової особи і закрив розпочату енергомитницею справу про порушення митних правил, у рамках якої був виписаний штраф.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, Подільський райсуд Києва відкрив провадження за позовами голови "Нафтогазу" Коболєва до Енергетичної митниці ДФС про скасування двох постанов про накладення на нього штрафу на загальну суму 8,3 млрд гривень за порушення митних правил.

Сам Коболєв зазначив, що підставою для штрафу послужило те, що він не забезпечив можливість подачі додаткової митної декларації з повним пакетом товаросупровідних документів.

1 березня голова ДФС Мирослав Продан пообіцяв особисто розібратися з причинами накладення на Коболєва штрафу загальною сумою 8,3 млрд гривень.